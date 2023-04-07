Карпов: после отказа Карлсена Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира сразу после того, как норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул.

Непомнящий два раза подряд выиграл турнир претендентов. После отказа Карлсена его соперником в матче за мировую шахматную корону стал китаец Дин Лижэнь, занявший второе место.

«Всегда исторически если чемпион мира отказывался защищать своё звание по разным причинам, то чемпионом мира объявлялся шахматист, который обыграл всех других. Непомнящий два раза обыграл всех других. И после того как Карлсен защитил своё звание в первом матче и отказался защищать во втором, Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира.

У Непомнящего только одна слабая сторона — это его нервная система, как мне кажется. Она не выдерживает длительных соревнований. Если ему удастся поддержать свою форму, то у него прекрасные шансы завоевать звание чемпиона», — сказал Карпов в эфире «Матч ТВ».

Первая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам начнётся в Астане 9 апреля в 12:00 мск.