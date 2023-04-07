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Американская пловчиха заявила, что администрация Байдена не может защитить женщин

Американская пловчиха заявила, что администрация Байдена не может защитить женщин
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Американская пловчиха Райли Гейнс, выступающая за права женщин в спорте, обвинила администрацию президента США Джо Байдена в повышенной заботе о трансгендерах, в то время как в реальности нападениям подвергаются женщины.

Ранее Гейнс подверглась нападению защитников прав трансгендеров после выступления на мероприятии в Государственном университете в Сан-Франциско. Рассказывая о случившемся, пловчиха обвинила Белый дом в неверной расстановке приоритетов: защита трансгендеров приводит к угрозам и насилию в отношении женщин.

«Думаю, что так происходит, потому что у нас есть люди, занимающие административные должности, будь то в университетах, или университетских городках, или даже в администрации Байдена… говорящие, что транс-сообщество находится под угрозой. Им нравится думать, что их постоянно преследуют… Но по моему опыту, это я всегда была объектом ненависти.

Насколько помню, я ни разу не сказала ничего отдалённо угрожающего или выражающего ненависть к трансгендерам или кому-либо в ЛГБТ-сообществе. Наоборот, по иронии, ненависть в отношении меня исходит от стороны, которая заявляет, что она терпима, принимает, любит и приветствует», — приводит слова Гейнс Daily Mail.

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