Определились четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата России — 2022/2023 по мини-футболу
Поделиться
Определились все четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата России по мини-футболу в сезоне-2022/2023.
Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига. Сезон-2022/2023. Четвертьфиналы
«КПРФ» (Москва, победители регулярного чемпионата) – «Новая генерация» (Сыктывкар).
«Норникель» (Норильск) – «Тюмень» (Тюмень).
«Газпром-Югра» (Югорск, чемпионы сезона-2021/2022) – «Торпедо» (Нижний Новгород).
«Синара» (Екатеринбург) – «Ухта» (Ухта).
Старт плей-офф PARI-Суперлиги запланирован на 24 апреля. Согласно регламенту, каждая четвертьфинальная серия продлится до трёх побед одной из команд. В случае необходимости четвертые матчи состоятся 1 мая, а пятый – 6-го. Первые же полуфинальные игры запланированы на 12 мая.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
16:47
-
11:48
-
11:39
-
11:31
-
11:15
-
10:23
-
09:00
- 7 апреля 2023
-
23:46
-
22:31
-
21:36
-
20:49
-
19:21
-
19:08
-
18:52
-
17:55
-
17:36
-
17:24
-
14:28
-
14:04
-
13:49
-
13:39
-
11:55
-
11:30
-
11:13
-
10:56
-
09:56
-
09:44
-
00:05
- 6 апреля 2023
-
23:22
-
22:48
-
22:11
-
22:03
-
21:52
-
20:50
-
20:24
Партнерский контент