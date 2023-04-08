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Определились четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата России — 2022/2023 по мини-футболу

Определились четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата России — 2022/2023 по мини-футболу
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Определились все четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата России по мини-футболу в сезоне-2022/2023.

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига. Сезон-2022/2023. Четвертьфиналы

«КПРФ» (Москва, победители регулярного чемпионата) – «Новая генерация» (Сыктывкар).
«Норникель» (Норильск) – «Тюмень» (Тюмень).
«Газпром-Югра» (Югорск, чемпионы сезона-2021/2022) – «Торпедо» (Нижний Новгород).
«Синара» (Екатеринбург) – «Ухта» (Ухта).

Старт плей-офф PARI-Суперлиги запланирован на 24 апреля. Согласно регламенту, каждая четвертьфинальная серия продлится до трёх побед одной из команд. В случае необходимости четвертые матчи состоятся 1 мая, а пятый – 6-го. Первые же полуфинальные игры запланированы на 12 мая.

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