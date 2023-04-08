«Динамо-ЛО» обыграло «Зенит» во втором матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Волейболисты «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России.

Ответная встреча завершилась в пользу «Динамо-ЛО» со счётом 3-1 по сетам — 32:30, 19:25, 32:30, 25:18.

Напомним, в первом матче победу одержал «Зенит». Таким образом, победитель противостояния до двух побед определится в следующей встрече, которая пройдёт на площадке «Зенита».

Также сегодня состоятся ещё два матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России: АСК в Нижнем Новгороде встретится с казанским «Зенитом» (18:00 мск), а «Белогорье» дома сыграет с новосибирским «Локомотивом» (20:00).

Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал. Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».