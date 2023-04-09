Тренер «Факела»: опять «Динамо» устилаем розами путь. Сражались, но осадочек остался

Главный тренер «Факела» Роман Яковлев прокомментировал поражение в матче 1/4 финала серии плей-офф чемпионата России с московским «Динамо» (13:25, 21:25, 26:24, 15:25). Напомним, «Динамо» вышло в полуфинал турнира.

«Хотел бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые нас очень хорошо поддерживали, и наша победа в третьем сете – во многом их заслуга. Также хочу поздравить команду «Динамо» с выходом в полуфинал. Получается, что мы опять им, так сказать, розами устилаем путь, и пусть у них всё получится, к чему они стремятся. Что касается игры, то где-то удалось навязать борьбу, но получилось только в двух сетах из четырёх. «Динамо», конечно, очень сильная команда, но мы показали, что можем бороться, можем выигрывать, а в четвёртой партии немного посыпались. Конечно, есть на то объективные причины – у нескольких наших игроков есть травмы, в связи с чем мы начинали одним составом, потом попробовали другой вариант. Так что боролись, сражались, но осадочек остался», — приводит слова Яковлева пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).