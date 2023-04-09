Тренер «Зенита» — о поражении в матче с «Динамо-ЛО»: сами сыграли откровенно грязно

Тренер волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Виктор Сидельников прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России «Динамо-ЛО», а также рассказал о травме Дмитрия Ковалёва.
«Волейбол, попали в палец, в двух местах выскочил. Назад вставили. Не знаю, к травматологу пойдём. Если связки целы, может, и сыграет, если нет — будем дальше играть, молодого подтянем. Что делать. Имели возможность выиграть первую партию. Сами сыграли откровенно грязно. Плей-офф, все борются, бьются. Нам, к сожалению, с пасующим не повезло.
Полетаев был готов играть, но Егор Клюка с приёмом не справился в первой партии. Почему не справились с приёмом — целенаправленно подавали в него, а он очень много не доводил», — приводит слова Сидельникова пресс-служба «Зенита».
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