Тренер «Динамо-ЛО»: 11 апреля ждём решающую битву. «Зенит» никогда не сдастся

Старший тренер «Динамо-ЛО» Ярослав Василенко прокомментировал победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Статистики не видел. Но выдержали приём, постарались почище сыграть в других элементах. Хорошая, хорошая битва, поздравляем наших ребят, всех наших болельщиков! 11 апреля ждём решающую битву, понимаем, что команда «Зенит» никогда не сдастся. В любом случае будем создавать шоу, показывать хорошую игру, а там посмотрим!

В Питере была безвольная игра максимально, нас там… уничтожали. Самому неприятно было ощущать себя на площадке во время той игры. Мы просто ничего не показали, ничего не смогли, ничего не сделали. Ушли без ответа, без боя. Сегодня хотели показать то, что можем и, что главное, хотим. Сегодня была лучшая атмосфера за сезон, это невероятно заряжает эмоционально», — приводит слова Василенко пресс-служба «Динамо-ЛО».