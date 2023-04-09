Гроссмейстер Дин Лижэнь оценил свою игру в первой партии титульного матча

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь оценил свою игру в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Лижэнь играл против россиянина Яна Непомнящего чёрными фигурами, уступал в первой половине партии, но сумел завершить её вничью. Большую часть времени он провёл в комнате отдыха, выходя только для того, чтобы сделать ход.

«Я не готовился вчера, так как борюсь с чувствами и эмоциями. Я недоволен собой и немного подавлен после окончания этой партии. Вначале я просто не мог думать о шахматах, я чувствовал себя странно, на меня накатывали дурные воспоминания, словно какое-то помутнение рассудка. Я испытываю сильное давление. В комнате отдыха я сидел закутавшись в куртку, потому что испытывал сильную тревогу», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции после первой партии.