Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий начинает битву за корону! LIVE

Первая партия начнётся в 12:00 по московскому времени.
В воскресенье, 9 апреля, в Астане (Казахстан) стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сойдутся российский гроссмейстер Ян Непомнящий и лучший китайский игрок Дин Лижэнь.
Для россиянина это будет уже вторая подряд попытка покорить главную вершину шахматного мира. Два года назад Ян уже бился с Магнусом Карлсеном, но потерпел болезненное поражение. Что касается Лижэня, то он стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча на первенство мира.
Матч будет состоять из 14 партий, но может завершиться досрочно, если кто-то из участников наберёт 7,5 очка.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первой партии и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Следите за главной спортивной битвой года вместе с нами!
Как думаете, вернёт ли Непомнящий корону в Россию?
Добрый день, дорогие друзья! Вот мы и дождались грандиозной шахматной битвы. Уже сегодня Ян Непомнящий начнёт своё сражение с Дин Лижэнем. Медведь против Дракона, как представили эту схватку организаторы. И впереди у нас целый месяц шахмат самого высокого уровня. Что может быть лучше?
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