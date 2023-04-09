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Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляция первой партии, 9 апреля

Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий начинает битву за корону! LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
,
Ян Непомнящий
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В первой партии российский гроссмейстер будет играть с Дин Лижэнем белыми.

Первая партия начнётся в 12:00 по московскому времени.

В воскресенье, 9 апреля, в Астане (Казахстан) стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сойдутся российский гроссмейстер Ян Непомнящий и лучший китайский игрок Дин Лижэнь.

Для россиянина это будет уже вторая подряд попытка покорить главную вершину шахматного мира. Два года назад Ян уже бился с Магнусом Карлсеном, но потерпел болезненное поражение. Что касается Лижэня, то он стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча на первенство мира.

Матч будет состоять из 14 партий, но может завершиться досрочно, если кто-то из участников наберёт 7,5 очка.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первой партии и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Следите за главной спортивной битвой года вместе с нами!

Полное расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Михаил Чесалин

Как думаете, вернёт ли Непомнящий корону в Россию?

10:06 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья! Вот мы и дождались грандиозной шахматной битвы. Уже сегодня Ян Непомнящий начнёт своё сражение с Дин Лижэнем. Медведь против Дракона, как представили эту схватку организаторы. И впереди у нас целый месяц шахмат самого высокого уровня. Что может быть лучше?

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