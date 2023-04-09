Грищук объяснил, в чём ошибся Непомнящий в первой партии титульного матча с Лижэнем

Российский гроссмейстер Александр Грищук оценил действия Яна Непомнящего и Дин Лижэня в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Первая партия, в которой белыми играл Непомнящий, завершилась вничью на 49-м ходу.

«Партия получилась любопытной, Ян сыграл редкий вариант, в котором белые в дебюте мало на что претендуют. Но с практической точки зрения выбор оказался хорошим. Яну удалось получить позицию с определённым перевесом, небольшим, но довольно длительным, и без всякого риска. И Дин в промежутке между 15-м и 25-м ходами играл очень неудачно. Ян получил очень значительный перевес, но Дина в этот момент как подменили: оказавшись «прижатым к канатам», он начал защищаться просто безукоризненно. И с 26-го хода и до конца партии он по сути не допустил ни одной даже неточности.

Он защищался идеально, а Ян, наоборот, видимо, был немного убаюкан тем, как легко к нему пришел большой перевес. И допустил пару неточностей, после чего Дин уже не дал ему шансов на выигрыш. В ключевом моменте Ян мог взять пешку с5, но это привело бы к ничьей. И у него был реальный выбор — взять пешку а5 или поменять ферзей и добиться доминации. И, возможно, между этими двумя продолжениями и следовало выбирать. А Ян решил продолжить играть на инициативу, но ничего из этого не вышло. А могло бы и вполне получиться — если бы Дин не защищался так хорошо, то выбор мог и оправдаться.

В партии было очень интересно и то, что Дин почему-то почти все время находился в своей комнате отдыха. То есть пока он не попал в цейтнот, то фактически выходил в зал только для того, чтобы сделать ход. И сразу уходил, причём в комнате отдыха он сидел в кофте с капюшоном. Непонятно, чем это было вызвано — или он чем-то болен, или с ним произошло что-то ещё», — приводит слова Грищука «РИА Новости Спорт».