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Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023: Непомнящий давил белыми, но Лижэнь удержал ничью

Медведь не смог задушить дракона. Как китайский шахматист увернулся от удара Непомнящего
Дмитрий Кряквин
Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира
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Ян белыми создал себе ощутимое преимущество, но развить его не сумел. Дин Лижэнь стойко оборонялся и удержал ничью.

Первая партия матча на первенство мира в Казахстане оправдала ожидания российских болельщиков – Ян Непомнящий белыми с дебюта захватил инициативу, и «термометр» партии вскоре стал показывать угрожающие «+1», которые сулили неприятности китайцу. Однако могучему русскому медведю не удалось удержать за хвост вёрткого китайского дракона – всего одна-две неточности, и Дин Лижэнь вывернулся, сбежав на ничью. Может быть, в дебюте подготовка нашего штаба и лучше, но уж что соперник готов биться до последнего и просто так партию не отдаст – совершенно очевидно.

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира — 2023. 1-я партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.С:c6

Сюрприз от Яна Непомнящего! Это редкое продолжение для Испанской партии в крупных турнирах встречалось редко, а уж в матчах за мировой титул – тем более. Но в Казахстане конь если не сильнее, то уж точно вкуснее слона, поэтому Ян недрогнувшей рукой разменял лёгкие фигуры.

6…d:c6 7.Лe1

Совсем недавно у китайского гроссмейстера встречалось 7.d3 Кd7 8.Кc3 0–0 9.Сe3 Лe8 10.Кd2 Кf8 11.a4 Кg6 (Грищук – Лижэнь, 2022), и чёрные выиграли (правда, партия игралась в блиц), но Ян действует целеустремлённее.

7… Кd7 8.d4 e:d4 9.Ф:d4 0–0 10.Сf4 Кc5

Белые хотят доказать, что плюсы их пешечной структуры перевешивают двух слонов чёрных.

11.Фe3

Конечно, ничего не даёт белым 11.Ф:d8 С:d8 12.Кc3 Кe6 13.Сg3 Сf6 с равенством.

11… Сg4

Другие гроссмейстеры избирали 11… Кe6 12.Сg3 Сc5 (12...b5 13.Кbd2 c5) 13.Фc3 Фe7 тоже с примерным равновесием, но Дин решил сразу выводить слона.

12.Кd4 Фd7 13.Кc3 Лad8 14.Кf5

Интересно, 14.h3 но чёрные не обязаны попадаться в ловушку 14…Лfe8 (14… Ф:d4? 15.Кd5) 15.h:g4 Ф:d4 с приемлемой позицией.

14… Кe6

Уравнивало 14… С:f5 15.e:f5 Лfe8 16.g4 Сd6 17.Фg3 С:f4 18.Ф:f4 Фd6, но китаец берёт курс на «разноцвет», имеющий огромные ничейные тенденции.

15.К:e7+ Ф:e7 16.Сg3 Сh5?!

Заслуживало внимания более конкретное 16...f5 17.e:f5 С:f5, но Дин строит оборонительные баррикады.

17.f3 f6

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

Позиция белых приятнее за счёт лучшей пешечной структуры, и Ян, не торопясь, усиливает положение своих фигур.

18.h3 h6 19.Крh2 Сf7 20.Лad1 b6 21.a3 a5

Белые будут бороться за центральную линию 21… Л:d1 22.Л:d1 Лd8 23.Лd3, поэтому чёрные сначала стараются оживить массу своих пешек на ферзевом фланге.

22.Кe2 Л:d1 23.Л:d1 Лd8 24.Лd3 c5

У чёрных есть слабости на ферзевом фланге, и прямолинейные размены только могут привести их к трудностям.

24… Л:d3 25.Ф:d3 a4 26.Фa6.

25.Фd2 c6?!

Правильно 25… Л:d3 26.Ф:d3 c6. Похоже, что Дин недооценил вторжение белого ферзя в свой лагерь.

26.Л:d8+ К:d8

Сразу проигрывает 26… Ф:d8? 27.Ф:d8+ К:d8 28.Сc7+.

27.Фf4 b5 28.Фb8 Крh7

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

Критический момент первой партии.

29.Сd6?!

Следовало избрать 29.Сc7! Кe6 30.С:a5 Фd7 31.Кf4 Кd4. Возможно, Яну показалось, что тут у чёрных контригра, но пешку белые съели, и шансов на победу здесь явно больше, чем при продолжении в партии.

29… Фd7 30.Кg3

Увы, теперь оказывается, что пешку уже просто так не скушать 30.С:c5 Фd2 31.Кd4 Кe6; 30.Фc7 Ф:c7 31.С:c7 Кb7 – с активной игрой чёрных или переходом в ничейный разноцвет.

30… Кe6 31.f4

Аккуратнее 31.c3, не пуская чёрного коня.

31...h5 32.c3 c4

32...h4 33.Кf1 Сh5 тоже с контригрой.

33.h4 Фd8 34.Фb7?!

Предпочтительнее 34.Ф:d8 К:d8 35.f5 Кb7 36.Сe7. Здесь за счёт разноцвета чёрные имеют хорошие шансы на ничью, но белые ещё давят, а в партии же все почти сразу закончилось миром.

34… Сe8 35.Кf5 Фd7 36.Фb8 Фd8 37.Ф:d8 К:d8 38.Кd4

Так или иначе массовые размены неизбежны 38.a4 Сd7.

38… Кb7 39.e5 Крg8 40.Крg3 Сd7

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

41.Сc7

41.e6?! С:e6 лишь может привести к проблемам.

41… Кc5 42.С:a5 Крf7 43.Сb4 Кd3 44.e6+ С:e6 45.К:c6 Сd7

На доске битая ничья, и вскоре соперники пожали друг другу руки.

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 1. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
09 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Дин Лижэнь

Первая разведка боем привела к голевому полумоменту. Впрочем, в матче с Карлсеном в первой половине Непомнящий тоже поддавливал белыми, но мяч в ворота норвежца не шёл как заколдованный.

В понедельник, 10 апреля, мы посмотрим, что покажет китайский гроссмейстер при игре белыми фигурами, и тогда уже примерно будут видны стратегические направления, на которых сосредоточили свои усилия штабы команд.

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