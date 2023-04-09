Ян белыми создал себе ощутимое преимущество, но развить его не сумел. Дин Лижэнь стойко оборонялся и удержал ничью.

Медведь не смог задушить дракона. Как китайский шахматист увернулся от удара Непомнящего

Первая партия матча на первенство мира в Казахстане оправдала ожидания российских болельщиков – Ян Непомнящий белыми с дебюта захватил инициативу, и «термометр» партии вскоре стал показывать угрожающие «+1», которые сулили неприятности китайцу. Однако могучему русскому медведю не удалось удержать за хвост вёрткого китайского дракона – всего одна-две неточности, и Дин Лижэнь вывернулся, сбежав на ничью. Может быть, в дебюте подготовка нашего штаба и лучше, но уж что соперник готов биться до последнего и просто так партию не отдаст – совершенно очевидно.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира — 2023. 1-я партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.С:c6

Сюрприз от Яна Непомнящего! Это редкое продолжение для Испанской партии в крупных турнирах встречалось редко, а уж в матчах за мировой титул – тем более. Но в Казахстане конь если не сильнее, то уж точно вкуснее слона, поэтому Ян недрогнувшей рукой разменял лёгкие фигуры.

6…d:c6 7.Лe1

Совсем недавно у китайского гроссмейстера встречалось 7.d3 Кd7 8.Кc3 0–0 9.Сe3 Лe8 10.Кd2 Кf8 11.a4 Кg6 (Грищук – Лижэнь, 2022), и чёрные выиграли (правда, партия игралась в блиц), но Ян действует целеустремлённее.

7… Кd7 8.d4 e:d4 9.Ф:d4 0–0 10.Сf4 Кc5

Белые хотят доказать, что плюсы их пешечной структуры перевешивают двух слонов чёрных.

11.Фe3

Конечно, ничего не даёт белым 11.Ф:d8 С:d8 12.Кc3 Кe6 13.Сg3 Сf6 с равенством.

11… Сg4

Другие гроссмейстеры избирали 11… Кe6 12.Сg3 Сc5 (12...b5 13.Кbd2 c5) 13.Фc3 Фe7 тоже с примерным равновесием, но Дин решил сразу выводить слона.

12.Кd4 Фd7 13.Кc3 Лad8 14.Кf5

Интересно, 14.h3 но чёрные не обязаны попадаться в ловушку 14…Лfe8 (14… Ф:d4? 15.Кd5) 15.h:g4 Ф:d4 с приемлемой позицией.

14… Кe6

Уравнивало 14… С:f5 15.e:f5 Лfe8 16.g4 Сd6 17.Фg3 С:f4 18.Ф:f4 Фd6, но китаец берёт курс на «разноцвет», имеющий огромные ничейные тенденции.

15.К:e7+ Ф:e7 16.Сg3 Сh5?!

Заслуживало внимания более конкретное 16...f5 17.e:f5 С:f5, но Дин строит оборонительные баррикады.

17.f3 f6

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

Позиция белых приятнее за счёт лучшей пешечной структуры, и Ян, не торопясь, усиливает положение своих фигур.

18.h3 h6 19.Крh2 Сf7 20.Лad1 b6 21.a3 a5

Белые будут бороться за центральную линию 21… Л:d1 22.Л:d1 Лd8 23.Лd3, поэтому чёрные сначала стараются оживить массу своих пешек на ферзевом фланге.

22.Кe2 Л:d1 23.Л:d1 Лd8 24.Лd3 c5

У чёрных есть слабости на ферзевом фланге, и прямолинейные размены только могут привести их к трудностям.

24… Л:d3 25.Ф:d3 a4 26.Фa6.

25.Фd2 c6?!

Правильно 25… Л:d3 26.Ф:d3 c6. Похоже, что Дин недооценил вторжение белого ферзя в свой лагерь.

26.Л:d8+ К:d8

Сразу проигрывает 26… Ф:d8? 27.Ф:d8+ К:d8 28.Сc7+.

27.Фf4 b5 28.Фb8 Крh7

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

Критический момент первой партии.

29.Сd6?!

Следовало избрать 29.Сc7! Кe6 30.С:a5 Фd7 31.Кf4 Кd4. Возможно, Яну показалось, что тут у чёрных контригра, но пешку белые съели, и шансов на победу здесь явно больше, чем при продолжении в партии.

29… Фd7 30.Кg3

Увы, теперь оказывается, что пешку уже просто так не скушать 30.С:c5 Фd2 31.Кd4 Кe6; 30.Фc7 Ф:c7 31.С:c7 Кb7 – с активной игрой чёрных или переходом в ничейный разноцвет.

30… Кe6 31.f4

Аккуратнее 31.c3, не пуская чёрного коня.

31...h5 32.c3 c4

32...h4 33.Кf1 Сh5 тоже с контригрой.

33.h4 Фd8 34.Фb7?!

Предпочтительнее 34.Ф:d8 К:d8 35.f5 Кb7 36.Сe7. Здесь за счёт разноцвета чёрные имеют хорошие шансы на ничью, но белые ещё давят, а в партии же все почти сразу закончилось миром.

34… Сe8 35.Кf5 Фd7 36.Фb8 Фd8 37.Ф:d8 К:d8 38.Кd4

Так или иначе массовые размены неизбежны 38.a4 Сd7.

38… Кb7 39.e5 Крg8 40.Крg3 Сd7

Обзор первой партии матча за звание чемпиона мира

41.Сc7

41.e6?! С:e6 лишь может привести к проблемам.

41… Кc5 42.С:a5 Крf7 43.Сb4 Кd3 44.e6+ С:e6 45.К:c6 Сd7

На доске битая ничья, и вскоре соперники пожали друг другу руки.

Первая разведка боем привела к голевому полумоменту. Впрочем, в матче с Карлсеном в первой половине Непомнящий тоже поддавливал белыми, но мяч в ворота норвежца не шёл как заколдованный.

В понедельник, 10 апреля, мы посмотрим, что покажет китайский гроссмейстер при игре белыми фигурами, и тогда уже примерно будут видны стратегические направления, на которых сосредоточили свои усилия штабы команд.