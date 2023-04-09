Есипенко: Непомнящий мог выжать больше из сложившейся ситуации

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко оценил действия Яна Непомнящего и Дин Лижэня в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Первая партия, в которой белыми фигурами играл Непомнящий, завершилась вничью на 49-м ходу. В первой половине россиянин получил преимущество, но не сумел его реализовать, так как китаец стал надёжно защищаться.

«Мне кажется, первая партия была интересной, мне понравился дебютный выбор Яна. Он сумел поставить проблему Дин Лижэню, и в какой-то момент казалось, что у китайца была плохая позиция. Наверное, Ян мог выжать больше из сложившейся ситуации, но Дин Лижэнь очень точно защищался», — приводит слова Есипенко ТАСС.

Вторая партия матча за мировую шахматную корону состоится 10 апреля.