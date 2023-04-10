Павел Тетюхин: в условиях плей-офф акклиматизация чувствуется вдвойне

Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин накануне третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России поделился мыслями, как справиться с акклиматизацией при частых перелётах в разные часовые пояса.

«В условиях плей-офф акклиматизация чувствуется вдвойне. Быстрые перелёты, быстро переходишь из одного часового пояса в другой. Самое простое — сон. Плюс мы знаем, сибирский воздух чуть другой, он — суше. Жизненные ощущения — плюс-минус нормальные. А вот когда выходишь играть, когда организм испытывает стресс, понимаешь, что сильная разница.

Когда полёты по пять часов, а ещё четыре часа разницы, то самое верное — это обратиться к доктору. Есть специальные разрешённые таблетки, которые помогают игрокам восстанавливаться. Смена режима — больше кислородных таблеток. Это тоже всё разрешено. То есть легальными способами — через фармацевтику — можно подготовиться к матчу. Иногда надо побороть себя: лечь спать пораньше или, наоборот, попозже. Это чисто профессиональный момент: от каждого человека зависит, как он сыграет. Но эти мелочи тоже влияют.

Кто контролирует? Каждые полгода проходим аттестацию по антидопингу, там прописано, что основной человек, кто несёт ответственность — сам игрок. В первую очередь, когда принимаем какие-то лекарства, — смотрим сами. Также у нас есть доктор, который проверяет всё 15 раз. Даже если у тебя простой кашель, какой-то надо принимать препарат, то и к доктору обратишься, и сам ещё пять раз проверишь. Это такая глупость, которую ты даже случайно можешь использовать. Мне попасться не хочется. Поэтому это такой тщательный анализ, чтобы этого случая не произошло», – рассказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.