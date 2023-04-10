Павел Тетюхин рассказал о достижениях Симанихиной во французском чемпионате

Российский волейболист Павел Тетюхин ответил на вопрос, как чувствует себя волейболистка Татьяна Симанихина, возлюбленная доигровщика «Белогорья».

«У Тани (Симанихиной — либеро французского «Волеро Ле-Канне. — Прим. «Чемпионата») всё хорошо. Она в принципе переживательный игрок, молодец. Как подобает профессионалу. Она переживает за себя, за команду. Я беру много личных и волейбольных качеств от неё, она меня восхищает, мотивирует.

Они сыграли последний тур регулярного чемпионата, и затем начинается плей-офф. Еврокубки у них закончились (в 1/4 финала Лиги чемпионов уступили польскому «Жешуву». — Прим. «Чемпионата»), благо они их играют», – рассказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Татьяна Симанихина выступает в составе французского клуба «Волеро», собранного из российских звёзд молодёжного чемпионата мира.