Павел Тетюхин рассказал о достижениях Симанихиной во французском чемпионате

Российский волейболист Павел Тетюхин ответил на вопрос, как чувствует себя волейболистка Татьяна Симанихина, возлюбленная доигровщика «Белогорья».
«У Тани (Симанихиной — либеро французского «Волеро Ле-Канне. — Прим. «Чемпионата») всё хорошо. Она в принципе переживательный игрок, молодец. Как подобает профессионалу. Она переживает за себя, за команду. Я беру много личных и волейбольных качеств от неё, она меня восхищает, мотивирует.
Они сыграли последний тур регулярного чемпионата, и затем начинается плей-офф. Еврокубки у них закончились (в 1/4 финала Лиги чемпионов уступили польскому «Жешуву». — Прим. «Чемпионата»), благо они их играют», – рассказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Татьяна Симанихина выступает в составе французского клуба «Волеро», собранного из российских звёзд молодёжного чемпионата мира.
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