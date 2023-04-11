Владимир Сальников: шансы на участие в ОИ-2024 после чемпионата мира не исчезнут

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что российские спортсмены сохранят шансы на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в том случае, если не смогут принять участие в чемпионате мира — 2023.

Мировое первенство пройдёт в Фукуоке (Япония) 14–30 июля. Также в июле бюро Международной федерации плавания рассмотрит отчёт рабочей группы, которая изучает возможность выступления россиян и белорусов в международных стартах в нейтральном статусе.

«Я думаю, что наши шансы на участие в Олимпийских играх после чемпионата мира 2023 года не исчезнут. Бах – умный человек, он опытный политик, от него многое зависит. Также многое зависит и от результатов выборов главы Международного олимпийского комитета на следующий срок (в 2025 году). Есть претенденты, есть и конструктивные люди. Я знаю о них, но не буду говорить. А есть и те, кто лучше точно не сделают. Там тоже идёт своя борьба, и понятно, что у Баха есть какие-то свои мысли по этому поводу, которые влияют на его сегодняшнюю позицию. Хочется где-то в глубине души видеть, что этот абсурд исчезнет и всё вернётся к нормальному состоянию.

Но готовиться надо, исходя из реальной ситуации. Я вижу, что развитие ситуации может быть в самом широком диапазоне. Что и как происходит сейчас, мы с вами видим. Я не люблю прогнозировать ни результаты, ни победы, но можно сказать, что мы будем стремиться к повышению уровня своих соревнований. Свой посыл мы озвучили и говорим о том, что те условия, на которых вы нас приглашаете, говорят о том, что вы нас не хотите видеть. А за коллег я отвечать не могу, что у них в головах происходит — переосмысление, раздумья и так далее. Это вопрос другой стороне», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».