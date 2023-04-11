Дин Лижэнь опустился на четвёртую строчку рейтинга ФИДЕ

Китайский шахматист Дин Лижэнь опустился на четвёртую строчку текущего рейтинга ФИДЕ после поражения в партии за звание чемпиона мира против россиянина Яна Непомнящего.
До матча с Непомнящим Лижэнь занимал третье место в рейтинге ФИДЕ с 2788 пунктами, следом за ним шёл француз Алиреза Фируджа (2785). После поединка китайский спортсмен потерял 4,9 пункта рейтинга и переместился на четвёртую строчку в лайф-рейтинге.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, в свою очередь, приблизился к отметке 2800: сейчас его лайф-рейтинг составляет 2799,8 пункта. Возглавляет рейтинг ФИДЕ норвежский шахматист Магнус Карлсен: в апреле у него 2853 пункта рейтинга.
Следующий поединок между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем за звание чемпиона мира состоится в среду, 12 апреля.
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