Дин Лижэнь опустился на четвёртую строчку рейтинга ФИДЕ

Китайский шахматист Дин Лижэнь опустился на четвёртую строчку текущего рейтинга ФИДЕ после поражения в партии за звание чемпиона мира против россиянина Яна Непомнящего.

До матча с Непомнящим Лижэнь занимал третье место в рейтинге ФИДЕ с 2788 пунктами, следом за ним шёл француз Алиреза Фируджа (2785). После поединка китайский спортсмен потерял 4,9 пункта рейтинга и переместился на четвёртую строчку в лайф-рейтинге.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, в свою очередь, приблизился к отметке 2800: сейчас его лайф-рейтинг составляет 2799,8 пункта. Возглавляет рейтинг ФИДЕ норвежский шахматист Магнус Карлсен: в апреле у него 2853 пункта рейтинга.

Следующий поединок между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем за звание чемпиона мира состоится в среду, 12 апреля.