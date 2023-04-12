Гимнастка Яна Кудрявцева объяснила, зачем увеличила грудь и губы

13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева призналась, что делала пластическую операцию по увеличению груди.

«Это правда, грудь я делала. Это еще задолго до появления Димы (Дмитрия Кугрышева, мужа Кудрявцевой — Прим. „Чемпионата“) произошло, в 18 лет. В первый день, как исполнилось.

Ой, обманываю, грудь — в 19. Как закончила, сразу пошла. Сейчас, со временем понимаю, что такое совсем необязательно. Но тогда у меня сложился какой-то комплекс, от которого хотелось избавиться. Вот, прибегла к такому способу.

На какое-то время удалось избавиться. А потом осознала, что это не самое главное. У меня родители очень возражали. Я тогда какое-то время жила в Питере. Только сделала операцию, как ко мне прилетела мама. А обычно после такого нужно носить специальный корсет. Помню, встретила маму вся сгорбленная. Она спросила: «Что со спиной? Что случилось?» Я ей призналась. Мама упала на колени, спросила: «Господи, зачем?» С трудом переживала этот момент, не верила до последнего.

Импланты кормлению не мешали. Там же определенная техника, под мышцу подкладывают. Я для начала все это узнавала. С 15 лет мечтала, чтобы появилась большая семья, для меня это было важно. Но как только родила и поняла, как это – кормить… Покормила Еву первый месяц и сказала, что не понимаю мамочек, которые говорят: «Грудное вскармливание – это прекрасно!»

Губы делала еще года два назад. И никак не могу закончить — надо вкалывать, чтобы это все ушло. Помню, много хейта по этому поводу получила. Уменя просто дикция такая, речь немного не чистая. Часто пишут, что рот кривой, но у меня с детства так, а не из-за того, что я что-то перекачала. Просто когда начинаю переживать – у людей же это по-разному проявляется – немного кривится рот», — рассказала Кудрявцева трёхкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной на авторском канале в YouTube «Без воды».