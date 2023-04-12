Ян Непомнящий прокомментировал результат третьей партии матча за мировую шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничейный результат третьей партии матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
Напомним, в третьей партии Непомнящий играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью на 30-м ходу.
«Выходной провёл обычно: отдыхал, готовился, потом ещё отдыхал и ещё готовился, гулял. На самом деле, в выходные дни ничего особенного не происходит.
Ферзевый гамбит — это очень крепкий дебют. Ты не достигнешь многого, но это наиболее популярный дебют, в котором сложно нарушить равенство, если стороны делают более-менее разумные ходы.
Как обстоят дела со сном? Спасибо, пока не жалуюсь», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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