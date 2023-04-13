Гандболистки ЦСКА посетили приют для собак в Солнцеве

12 апреля спортсменки ПГК ЦСКА в рамках визита в приют для собак в Солнцеве помогли четвероногим друзьям социализироваться. Девушки покормили, расчесали и погуляли с ними. Также они привезли с собой сухие и влажные корма, сушёные натуральные лакомства, поводки и прочие необходимые вещи.

«Я очень люблю собачек. Жалко, что нельзя всех забрать себе. Но мы можем им помочь, покормить, дать внимание, погулять. Это очень важно для них», — сказала вратарь ЦСКА Валерия Василенко.

«Девочки помогли поухаживать за старичками. У нас в приюте есть отдельный ряд. Им уже нужна не твёрдая пища, поэтому они их покормили консервами. Также убрали немного камушков с дороги, теперь у рабочего будет больше времени, чтобы заняться уборкой в клетках. Потом девочки погуляли с собачками со второго и третьего ряда, которым от 2 до 11 лет, они хорошо ходят, не боятся, играют. В этот раз не получилось сходить в лес, поэтому прогулка была только по территории. Очень много собак выгуляли. У нас не все ещё социализированы, поэтому можно приезжать просто посидеть с собачками в клетках. Собаки были очень рады. Спасибо большое девочкам!» — отметила старший волонтёр приюта Виктория.

Напомним, что московский ЦСКА в этом сезоне одержал победы во всех 34 играх Суперлиги и опережает ближайшего преследователя в таблице на 15 очков, имея матч в запасе.