В Астане (Казахстан) проходит матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Позади четыре партии, и события развиваются крайне интересно. Особенно в тех встречах, когда чёрными фигурами играет россиянин.

Первая и третья партии, в которых у Непомнящего были белые фигуры, завершились вничью. Во втором поединке Ян, впервые за матч играя чёрными, одержал быструю победу. В четвёртой партии Лижэнь белыми фигурами умело воспользовался ошибкой Непомнящего и сравнял счёт в матче – 2-2. Следующая, пятая партия, в которой белый цвет будет у россиянина, состоится послезавтра, 15 апреля.

«Чемпионат» хочет поинтересоваться у своих читателей: «Сможет ли Ян Непомнящий оправиться после поражения от Дин Лижэня?»

Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».