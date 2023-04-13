Исследование Rambler&Co: треть россиян посещают фитнес-центры для улучшения здоровья

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и CберМаркетинг опросили более 153 тысяч пользователей и выяснили, что 70% посетителей фитнес-центров занимаются без тренера, а 41% тренируются несколько раз в неделю. Соотношение мужчин и женщин равное, а самая активная возрастная аудитория – от 18 до 34 лет.

Занятия с тренером выбирают 14% россиян

Каждый седьмой россиянин (14%) начал посещать фитнес-центр в 2023 году, а 12% делают это давно. 55% отметили, что не посещают фитнес-центры. При этом 8% хотели бы ходить, но рядом с домом или работой нет клуба. Ещё 5% занимаются самостоятельно на площадке для воркаута. Остальные 6% считают, что они и так в отличной форме.

При посещении фитнес-центра лишь 14% россиян выбирают персональные занятия с тренером. Самостоятельно занимаются 70%, а 16% – в группе.

Качают мышцы несколько раз в неделю и чаще — по вечерам

Из тех, кто регулярно посещает фитнес-центр, несколько раз в неделю ходят 41% респондентов, один раз в неделю – 9%. Несколько раз в месяц – 2%, раз в месяц – 3%. Остальные (45%) занимаются спортом не по графику, а когда есть свободное время.

В основном россияне предпочитают заниматься спортом вечером – с 17:00 до 23:00, так ответили 35%. С 6:00 утра и до 12:00 фитнес-центр посещают 15%, днём – с 12:00 до 17:00 – 13% опрошенных, а ночью – с 23:00 до 6:00 – 4%. Остальные 33% не придерживаются определённых временных слотов.

94% россиян никогда не участвовали в онлайн-марафонах

Силовые тренировки – самые популярные в фитнес-центре. Их выбирают 33% россиян. Плавание и аквааэробику предпочитают 19%, вело- и беговые тренажёры – 18%, а танцевальные программы – 10%. Кроссфит и растяжка нравятся 8%, пилатес – 6%, йога и цигун – 4%, единоборства – 2%.

94% респондентов ни разу в своей жизни не участвовали в спортивных онлайн-марафонах. У 4% был такой опыт, и ещё 2% хотели бы попробовать.

Любителей приходить в зал ради фото не так много

Главная мотивация для посещения фитнес-центра у 32% россиян – это улучшение здоровья. Поддержание себя в хорошей физической форме важно для 27%, хотят избавиться от лишнего веса – 22%. 9% респондентов ходят в спортивный зал, чтобы расслабиться и отвлечься после рабочего дня, а 3% – завести новые знакомства. Ещё для 3% важно достигнуть желаемых спортивных результатов. Ходят в фитнес-центр, потому что это модно, всего 2%, видят в этом возможность сделать эффектное фото для соцсетей – 1%. Ещё 1% занимаются спортом, потому что их попросил об этом партнёр.

45% респондентов выбирают фитнес-центр, исходя из близости к дому или работе. 32% обращают внимание сначала на цену, ещё 10% следуют рекомендациям друзей и знакомых. Ходят в тот фитнес-центр, который оплачивает работодатель, 6%. Спонтанно выбирают фитнес-центр 5%, а для 2% важен бренд.