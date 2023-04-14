В Минспорта Украины прокомментировали издание приказа о бойкоте соревнований с россиянами

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о приказе организации, который вводит запрет делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и/или белорусские спортсмены.
«Норма приказа вступает в силу сразу после его подписания, обнародования. Хочу сказать, что фактически это не меняет ничего, потому что по состоянию на сегодняшний день я не вижу ни одной позиции федераций по видам спорта, в которых уже, к сожалению, допустили российских и белорусских спортсменов, которые хотели бы действительно ехать и соревноваться на одной площадке с этими людьми. Я почти уверен, что нам не придётся даже рассматривать вопрос о лишении статуса национальных.
Мы видим сегодня, что почти весь спортивный мир стоит на том, что представители России и Беларуси должны быть исключены из мирового культурного и спортивного контекста.
Мы не можем участвовать в мероприятиях, где они присутствуют, тем самым принимая такие решения международных федераций и легитимизируя их участие и возвращение к крупным международным ивентам, на площадку, где они могли бы показывать, что Россия тоже является частью цивилизованного мира. Мы все понимаем, что сегодня это не так», – приводит слова Бедного ua.tribuna.com.
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