Главный тренер сборной России по мини-футболу Зоидзе высказался о матче с Сербией

Главный тренер сборной России по мини-футболу Бесо Зоидзе прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с национальной командой Сербии (0:0).
«Для мини-футбола итоговый счёт выглядит довольно странно, но всё равно спасибо большое ребятам. Поверьте, играли мы на победу. Редко в мини-футболе можно увидеть такой счёт. Старались спровоцировать сербскую сборную на ошибки, но, к сожалению, не получилось.
Самое главное, что на поле была команда и ребята правильно реагировали на свои ошибки. Не теряли концентрацию, старались играть правильно. Не будем забывать, что многие были вызваны в сборную в первый раз. С учётом столь малого времени на подготовку ребята полностью смогли компенсировать своим желанием недостаток взаимопонимания.
Впереди вторая игра, есть время восстановиться. Постараемся более качественно и результативно провести второй матч», — приводит слова Зоидзе официальный сайт РФС.
В субботу, 15 апреля, команды проведут второй товарищеский матч. Встреча начнётся в 15:00 мск.
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