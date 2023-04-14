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Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
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Вчера, 13 апреля, национальная команда России по мини-футболу провела первый товарищеский матч со сборной Сербии. Игра состоялась на стадионе «Миллениум» в городе Вршац (Сербия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча прошла в закрытом режиме.

За национальную команду России дебютировал голкипер Денис Субботин («Тюмень»), который совершил большое количество спасений и смог оставить ворота в неприкосновенности. Сборная России создала несколько голевых моментов и была близка к победе, но соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга.

В субботу, 15 апреля, команды проведут второй товарищеский матч. Встреча начнётся в 15:00 мск. Вторая игра пройдёт также в закрытом режиме.

Мини-футбол. Товарищеский матч
Вршац, Сербия

Сборная Сербии — сборная России — 0:0.

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