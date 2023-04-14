В Госдуме назвали новый приказ Минспорта Украины попыткой надавить на МОК

Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о приказе Министерства молодёжи и спорта Украины, который вводит запрет делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и/или белорусские спортсмены.

«Бойкотирование соревнований Международный олимпийский комитет не приветствует, но Украина и не говорит, что будет бойкотировать соревнования. Они говорят, что не будут участвовать. Это такая хитрость. Конечно, это попытка давления на МОК и спортивные международные организации. Но это должно наказываться спортивными организациями. Если они сегодня пойдут на поводу у Украины, то завтра это может быть повальным решением», — приводит слова Свищёва «Газета.Ru».