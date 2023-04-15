Непомнящий — Лижэнь: во сколько пятая партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт пятая партия шахматного матча за звание чемпиона мира 2023 года. За титул российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается с представителем Китая Дин Лижэнем.
Пятая партия начнётся в 12:00 мск. Заметим, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате». Кроме того, трансляция пятой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».
Напомним, четвёртая партия завершилась победой представителя Китая, Непомнящий играл чёрными. Общий счёт противостояния — 2:2.
Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В пятой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами.
- 15 апреля 2023
-
10:36
-
10:26
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
09:34
-
09:00
-
07:14
-
00:46
- 14 апреля 2023
-
18:59
-
18:59
-
18:35
-
16:57
-
16:30
-
15:45
-
15:35
-
14:50
-
14:33
-
13:41
-
13:29
-
12:46
-
12:39
-
12:16
-
11:36
-
10:24
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
00:13
- 13 апреля 2023
-
21:39
-
21:05
-
19:42
-
19:30
-
17:43