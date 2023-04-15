Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий — Лижэнь: во сколько пятая партия матча за шахматную корону, где смотреть

Непомнящий — Лижэнь: во сколько пятая партия матча за шахматную корону, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт пятая партия шахматного матча за звание чемпиона мира 2023 года. За титул российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается с представителем Китая Дин Лижэнем.

Пятая партия начнётся в 12:00 мск. Заметим, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате». Кроме того, трансляция пятой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 5. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
15 апреля 2023, суббота. 12:00 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Дин Лижэнь

Напомним, четвёртая партия завершилась победой представителя Китая, Непомнящий играл чёрными. Общий счёт противостояния — 2:2.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В пятой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Материалы по теме
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Оправится ли Ян после поражения? LIVE
Live
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Оправится ли Ян после поражения? LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023