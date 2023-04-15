Непомнящий — Лижэнь: во сколько пятая партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт пятая партия шахматного матча за звание чемпиона мира 2023 года. За титул российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается с представителем Китая Дин Лижэнем.

Пятая партия начнётся в 12:00 мск. Заметим, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате». Кроме того, трансляция пятой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Напомним, четвёртая партия завершилась победой представителя Китая, Непомнящий играл чёрными. Общий счёт противостояния — 2:2.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В пятой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами.