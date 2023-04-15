Барбора Крейчикова высказалась о возможном выступлении россиян и белорусов на ОИ-2024
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13-й номер рейтинга WTA, чешская теннисистка Барбора Крейчикова высказалась о возможном участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
«Я думаю, что Олимпийские игры всегда были праздником дружбы и мира. Если страна совершает агрессивные действия, то она явно не уважает эти идеалы. Тому, кто поддерживает нападение на соседнюю страну, не место на Олимпиаде», — приводит слова Крейчиковой Idnes.cz.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе. В частности, решения по допуску будут приниматься отдельными спортивными федерациями.
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