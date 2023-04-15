«У Дин Лижэня случился рецидив». Грищук — о победе Непомнящего в 5-й партии матча за титул

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал победу Яна Непомнящего в пятой партии матча за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.
Непомнящий одержал победу белыми фигурами на 48-м ходу. После пяти партий россиянин лидирует в матче – 3-2. Шестая партия состоится в воскресенье, 16 апреля, Ян будет играть чёрным цветом.
«У Дин Лижэня сегодня случился рецидив, он опять играл так же, как в первых двух партиях. А Ян нашёл интересную идею и получил по дебюту какое-то давление, но быстро его утратил. Однако китайский гроссмейстер допустил грубейшую ошибку, взяв коня на f5 вместо хода ферзем на f6, и у Яна возникла доминирующая позиция, но выиграть её было не так просто. Надо отдать ему должное, получив огромное преимущество, Ян великолепно провёл остаток партии.
Он нашёл прекрасный тактический ресурс — ход ладьи на e4 и жертва пешки g4. И после этого у чёрных наступила агония. Она продлилась ещё какое-то количество ходов, но всё уже было ясно», — приводит слова Грищука «РИА Новости Спорт».
Напомним, Дин Лижэнь неудачно провёл две стартовые партии. В первой едва удержал ничью, а вторую проиграл белыми фигурами.
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