Разбор победы Яна Непомнящего над китайским соперником: лучшие ходы российского шахматиста

Дин Лижэнь не смог удержать оборону в пятой партии и сдался на 48-м ходу.

В матче за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 болельщиков лихорадит от партии к партии. Прошла вторая: Ян – гений, а Дин зачем вообще приехал играть, если ему так тяжело и плохо? Прошла четвертая: ой, китаец – просто машина, а россиянин психологически рушится, как и против Карлсена.

Уверен, после пятой партии маятник вновь качнётся, и все снова будут говорить о том, что россиянин – явный фаворит, что он сильнее своего соперника и теперь-то должен максимально быстро довести матч до победы.

Преуменьшать успех Яна Непомнящего не стоит – победа одержана важнейшая, но сюрпризы на казахстанской земле точно ещё не закончились.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Пятая партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.d3 b5 7.Сb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Сb7 10.a4 Кa5 11.Сa2 c5

Новая дуэль в Испанской партии. Уверен, не последняя в текущем матче. Ян отказался от модных линий и решил немного усилить игру из прошлогодней дуэли Фируджа – Гири.

12.Сg5

Россиянин сразу собирается вести борьбу за пункт d5. Медленнее 12.Кa3 Фd7 13.Сg5 b:a4 (Фируджа – Гири, Майями, 2022), хоть там белые в итоге и выиграли.

12...h6 13.С:f6 С:f6 14.a:b5 a:b5 15.Кbd2 Кc6 16.Сd5

Компьютер оценивает позицию как равную, но потенциально белыми играть легче: у их коней есть прекрасные «стоянки». Занятно, что именно в Казахстане в последних двух партиях кони оказывались сильнее не только слонов, но даже ладей!

16…Л:a1 17.Ф:a1 Фd7 18.Лe1 Лa8 19.Фd1 Сd8

Дин решает перевести слона на b6 с целью прорваться с5-с4, что интересно, но долго. Одна из альтернатив 19… Кd8.

20.Кf1 Кe7 21.С:b7 Ф:b7 22.Кe3 Сb6 23.h4

Белые потихоньку скапливают силы напротив позиции чёрного короля.

23…Фc6

Неплохо выглядело 23… Лa2 24.Фb3 Фa6, в попытке сразу навязать белым встречную игру, но эту партию Дин провёл пассивно, и над доской иногда веял какой-то дух безысходности.

24.h5 c4 25.d4 e:d4?!

Существенная неточность. 25… Лd8! держало равенство.

26.К:d4 Фc5 27.Фg4?!

Явно сильнее 27.Фf3! Лe8 (27… Фe5 28.Кg4 Фg5 29.e5!) 28.Фg4 Фe5 29.Лd1 – белые заставили соперника убрать ладью на пассивную позицию и давят на его слабости.

27… Фe5 28.Кf3

При 28.Лd1 С:d4 29.Л:d4 Лa1+ активная ладья выручала чёрных.

28… Фe6 29.Кf5 К:f5

Чёрные практически решили все проблемы, и хоть времени на часах китайца было значительно меньше, сделай тут Дин пару-тройку точных ходов – мог бы смело смотреть в будущее. 29… Фf6 казалось более аккуратным.

30.e:f5

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Пятая партия

30…Фf6?

Тяжёлый промах! Дин навечно отдает россиянину важнейшую центральную клетку! 30… Фd7 31.Фf4 Сd8 32.Фe4 d5 33.Фe8+ Ф:e8 34.Л:e8+ Крh7 выглядит немного страшно, но без ферзей чёрные держатся и должны устоять.

31.Фe4 Лb8 32.Лe2!

Важная профилактика, теперь нет b5-b4: 32.Фd5 b4.

32… Сc5 33.g4 Фd8 34.Фd5

Чёрные просто парализованы, а белые готовят штурм их позиции короля.

34…Крf8 35.Крf1 Лc8?

Последний промах, после которого шансов на спасение нет, и Ян виртуозно доводит встречу до победы. Правильно 35… Фc8 36.f6 g:f6 37.Фe4 Крg8 38.Кh4 Фb7 39.Ф:b7 Л:b7 40.Кf5 – наверняка Ян мечтал взять реванш с помощью своего коня на f5! 40…b4, что ещё оставляло чёрных в игре.

36.Лe4!

Ещё одна прекрасная профилактика против любой последней активности чёрных.

36…Лb8

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Пятая партия

37.g5!

Ян чётко посчитал красивый вариант, который, к сожалению, не случился в партии.

37…h:g5 38.Лg4 Лa8

38...f6 39.Кh4! g:h4 40.h6 Фe7 41.h7 выигрывало бы очень красиво, но Дин попытался затянуть сопротивление.

39.К:g5 Лa1+ 40.Крe2 Фe7+ 41.Кe4!

Незачем давать чёрным шансы вроде 41.Крf3?! С:f2!?

41… Фe8

На доске полная доминация, и чёрные просто не могут помешать прорыву f5-f6. 41… Лb1 42.f6 g:f6 43.h6 Лh1 44.Фa8+ Фe8 45.Лg8+ тоже выигрывает за белых.

42.Крf3 Фa8

Все угрозы белых не отразить 42… Лh1 43.f6 g:f6 44.Лg8+ Кр:g8 45.К:f6+.

43.Ф:a8+ Л:a8 44.f6 g6

При 44...g:f6 45.К:f6 Крe7 46.Кg8+ Крf8 белая пешка марширует в ферзи 47.h6 f5 48.Лg6 Лa7 49.Кf6 Крf7 50.h7.

45.h:g6 f:g6 46.Л:g6 Лa2

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Пятая партия

Сейчас решает подключение белого короля, ведь важнейшее правило эндшпиля – это игра всеми фигурами!

47.Крg4 Л:b2 48.Лh6, и чёрные сдались ввиду варианта Крg8 49.Крf5 Лe2 50.Крg6 – белый король помогает матовать черного визави 50…Л:e4 51.f7+ Крf8 52.Лh8+

Блестящая победа россиянина в пятой партии вызвала у меня две разные по своей эмоциональной тональности мысли. С одной стороны, Непомнящий – настоящий боец и достойный потенциальный чемпион мира, если смог после катастрофы в четвёртой партии так собраться и сразу же нанести ответный удар. С другой стороны, Карлсен в Дубае чёрными такие позиции не проигрывал.

Впереди шестая партия, и можно не сомневаться, что нас ждёт очередная мясорубка – китайцу надо отыгрываться, а белыми он в Астане играет весело.