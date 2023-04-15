Главный тренер «Динамо»: спасибо парням, что смогли вернуться в четвёртом сете

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.
Встреча в столице завершилась победой бело-голубых на тай-брейке — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).
«Четвёртый сет многое решил. Во второй и третьей партиях мы просели во многих компонентах, совершили большое количество брака. В этот момент соперник хорошо подавал, тащил в защите, выигрывал очки в атаке. Большое спасибо парням за то, что смогли вернуться в четвёртом сете. Это было непросто — мы проигрывали 18:22, и на подаче Ярослава Подлесных восстановили равновесие. После успеха в непростой концовке четвёртой партии мы почувствовали, что можем дожать соперника. «Зениту» же было сложно вернуться в игру в пятом сете. Мы перенесли нужные эмоции на тай-брейк и победили. Сделан первый шаг к финалу, прошедшая игра — это уже пройденный этап. Готовимся к следующему матчу», — сказал Брянский после матча.
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