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Нила Робертсона могут оштрафовать за опоздание на матч с У Ицзэ

Нила Робертсона могут оштрафовать за опоздание на матч с У Ицзэ
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Австралийский профессиональный игрок в снукер, чемпион мира 2010 года Нил Робертсон опоздал на матч со спортсменом из Китая У Ицзэ в 1/16 финала чемпионата мира по снукеру, который проходит в Великобритании. Теперь спортсмену грозит штраф.

«Часов у меня нет, но я сфотографировал пробку. Они перекрыли дорогу, А1, и я там застрял. Это было примерно в 40 милях или что-то в этом роде. Я отправил World Snooker фотографии. Я отправил их пресс-менеджеру: «Я не знаю, когда я туда приду. Такова ситуация».

Однажды я поехал не в тот «Барнсли», а потом узнал, что в Великобритании их три, но я никогда не опаздывал на матч в «Крусибле»!» — прокомментировал спортсмен.

Напомним, с 15 апреля по 1 мая в Великобритании проходит чемпионат мира по снукеру. На нём известный британский снукерист Ронни О'Салливан может выиграть восьмой титул чемпиона мира, что позволит ему установить абсолютный рекорд по количеству титулов в этом виде спорта.

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