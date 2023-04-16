Непомнящий: полагаю, что сыграл худшую партию в жизни. Моя игра состояла из неточностей

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою игру в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Россиянин проиграл сопернику из Китая Дин Лижэню.

«Я ожидал, что может быть любой дебют, в том числе и Лондонская система в одной из партий, и это случилось. Полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни. Практически каждый ход был плохим, даже когда у меня был второй шанс в этой ужасной позиции, которая могла стать равной, если бы я играл иначе. Плохой день. Вся моя игра состояла из неточностей», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Победа китайского гроссмейстера позволила ему сравнять счёт в матче — 3:3. Седьмая партия состоится 18 апреля. Ян Непомнящий будет играть белыми фигурами.