Глава ВФП — о ЧМ в Казани в 2029 году: не вижу причин, почему он не состоится

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о готовности Казани принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году.

«На сегодняшний день чемпионат мира по водным видам спорта в Казани находится в статусе «в ожидании» на 2029 год. Эти сроки изменены. Не вижу причин, почему он не состоится. Можно было ждать и пораньше, но включился Будапешт, который ведёт борьбу за проведение Олимпийских игр. В эти сроки, в 2029-м, думаю всё состоится. По другим соревнованиям пока сказать сложно. Идёт давление на спортивное сообщество. Оно идёт от стран, которые раньше не оказывали его на своих спортсменов. У многих есть боязнь оказаться в ситуации, когда к ним примут санкции свои же органы», — сказал Сальников в интервью «РИА Новости».

В Казани должен был состояться чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, однако турнир был отменён из-за обострения российско-украинских отношений.