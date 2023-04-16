Завершился ЧЕ-2023 по спортивной гимнастике. Все результаты последнего дня соревнований

В воскресенье, 16 апреля, завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, проходивший в Анталье (Турция). В финальный день соревнований спортсмены выступали на отдельных снарядах: мужчины — в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине, женщины — на бревне и в вольных упражнениях.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Опорный прыжок. Мужчины
1. Артур Давтян (Армения) — 15,033
2. Джейк Джармен (Великобритания) — 15,016
3. Игорь Радивилов (Украина) — 14,750
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Параллельные брусья. Мужчины
1. Илья Ковтун (Украина) — 15,166
2. Ферхат Арыкан (Турция) — 14,933
3. Тьерно Диалло (Испания) — 14,733
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Перекладина. Мужчины
1. Тин Србич (Хорватия) — 14,233
2. Карло Маккини (Италия) — 14,200
3. Илья Ковтун (Украина) — 13,966
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Бревно. Женщины
1. Санне Веверс (Нидерланды) — 13,800
2. Манила Эспозито (Италия) —13,700
3. Жофия Ковач (Венгрия) — 13,700
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2023. Вольные упражнения. Женщины
1. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,000
2. Элис Кинселла (Великобритания) — 13,666
3. Сабрина Манека-Войнея (Румыния) — 13,566
- 16 апреля 2023
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