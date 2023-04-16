Завершился ЧЕ-2023 по спортивной гимнастике. Все результаты последнего дня соревнований

В воскресенье, 16 апреля, завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, проходивший в Анталье (Турция). В финальный день соревнований спортсмены выступали на отдельных снарядах: мужчины — в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине, женщины — на бревне и в вольных упражнениях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Опорный прыжок. Мужчины

1. Артур Давтян (Армения) — 15,033

2. Джейк Джармен (Великобритания) — 15,016

3. Игорь Радивилов (Украина) — 14,750

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Параллельные брусья. Мужчины

1. Илья Ковтун (Украина) — 15,166

2. Ферхат Арыкан (Турция) — 14,933

3. Тьерно Диалло (Испания) — 14,733

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Перекладина. Мужчины

1. Тин Србич (Хорватия) — 14,233

2. Карло Маккини (Италия) — 14,200

3. Илья Ковтун (Украина) — 13,966

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023. Бревно. Женщины

1. Санне Веверс (Нидерланды) — 13,800

2. Манила Эспозито (Италия) —13,700

3. Жофия Ковач (Венгрия) — 13,700

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2023. Вольные упражнения. Женщины

1. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,000

2. Элис Кинселла (Великобритания) — 13,666

3. Сабрина Манека-Войнея (Румыния) — 13,566