«Легко говорить фигню, сидя в кресле». С. Полгар ответила критикам Непомнящего и Лижэня

Восьмая чемпионка мира по шахматам Сьюзен Полгар опубликовала пост в социальных сетях, в котором призвала умерить градус критики в адрес участников матча за звание чемпиона мира китайца Дин Лижэня и россиянина Яна Непомнящего.

На данный момент общий счёт матча — 3-3. Шахматисты показали четыре результативные партии из шести на старте турнира: ничья сохранилась только в первой и третьей партиях.

«Что касается тех сидящих дома в кресле квотербеков (использующих Стокфиш), которые критикуют Дин Лижэня и Яна Непомнящего за «ошибки», они понятия не имеют, о чём говорят. Глядя на компьютерный анализ, легко без напора говорить фигню.

Когда кто-то участвует в чемпионате мира по шахматам, когда на карту поставлено всё, большего давления быть не может (может быть, финальный тур шахматной Олимпиады, где идёт борьба за золото, может сравниться, но это всего лишь одна партия). Просто вспомните о бесконечных подготовках в одиночку — это кошмар.

Это умственная, психологическая, физическая и интеллектуальная война. Одна ошибка может стоить игроку матча, мечты всей жизни и всего остального, зная, что другого шанса может и не быть. Кроме того, давление от того, что вы подводите себя, семью, команду и страну, почти невыносимо.

Редко когда за титул борются два очень контрастных игрока по стилю, характеру, шахматной культуре и т. д. До сих пор это было очень интересно, по крайней мере, для меня», — написала Полгар.