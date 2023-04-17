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Гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались перейти в сборную Армении — Metaratings

Гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались перейти в сборную Армении — Metaratings
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Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян и серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию Артур Даниелян отказались от предложения перейти в сборную Армении, сообщает Metaratings.

По сообщениям источника, на данный момент Национальный олимпийский комитет Армении вместе с федерациями работает над приглашениями российских спортсменов. Сейчас идут переговоры с другими спортсменами.

Отмечается, что в Армении хотят усилить местные сборные перед Олимпиадой 2024 года, которая пройдёт в Париже, и, возможно, для Европейских игр, запланированных в этом году в Польше.

Ранее армянское гражданство получил российский боксёр Мурат Гассиев, который 3 марта 2023 года провёл свой первый бой в Ереване как гражданин Армении против американца Майка Балогуна и сумел досрочно завершить поединок.

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