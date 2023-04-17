Родионенко подтвердила информацию об отказе Далалояна переходить в сборную Армении

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на информацию о том, что российский гимнаст Артур Далалоян отказался выступать за сборную Армении. Ранее Metaratings.ru сообщил, что Далалоян и фигурист Артур Даниелян отказались от предложения НОК Армении о переходе в национальную команду.

«Далалоян отказался от перехода в армянскую сборную? Это правильно. Да, предлагают ему, но Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем. Далалоян поступил правильно, он нормальный, воспитанный человек, и так просто взять и поступить он не мог», — приводит слова Родионенко Metaratings.ru.

Напомним, Далалоян является олимпийским чемпионом 2020 года, трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.