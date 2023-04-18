Двое уроженцев Дагестана — в финале ЧЕ по вольной борьбе

Уроженцы Дагестана, борцы вольного стиля Рамазан Рамазанов и Магомедхан Магомедов вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит с 17 по 23 апреля в Загребе (Хорватия).
Рамазан Рамазанов выступает в весовой категории до 70 килограммов. 28-летний спортсмен выступает за сборную Болгарии. На пути к финалу спортсмен одолел поляка Патрика Криштофа Оленчина в 1/4 (11-4 и туше) и украинца Игоря Никифорюка в 1/2 финала (14-4). В финале Рамазанов выйдет на схватку против азербайджанца Хаджи Алиева.
Магомедхан Магомедов представляет на международных соревнованиях Азербайджан, выступая в весовой категории до 97 килограммов. 25-летний спортсмен в 1/4 финала победил итальянца Бенджамина Хониса (12-2), а в полуфинале одержал победу над Владиславом Байцаевым из Венгрии (6-0). В финале Магомедов сразится с грузином Гиви Мачарашвили.
Финальные схватки состоятся во вторник, 18 апреля. Начало — в 18:00 мск.
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