Впервые с 2006 года российский шахматист выиграл три партии в одном титульном матче

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, обыграв китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане (Казахстан), одержал уже третью победу в этом противостоянии и вышел вперёд в матче – 4-3.

Предыдущий раз российский шахматист выиграл три партии в одном матче за титул чемпиона мира в 2006 году. Этим гроссмейстером был Владимир Крамник, в объединительном матче обыгравший болгарина Веселина Топалова. Тот матч положил конец расколу в шахматах, где начиная с 1993 года определялись два чемпиона — по версии ФИДЕ и по версии ПША (по «классическим шахматам»).

В матче Непомнящий – Лижэнь только две из семи партий завершились вничью. А всего запланировано 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».