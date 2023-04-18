Впервые с 2006 года российский шахматист выиграл три партии в одном титульном матче

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, обыграв китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане (Казахстан), одержал уже третью победу в этом противостоянии и вышел вперёд в матче – 4-3.
Предыдущий раз российский шахматист выиграл три партии в одном матче за титул чемпиона мира в 2006 году. Этим гроссмейстером был Владимир Крамник, в объединительном матче обыгравший болгарина Веселина Топалова. Тот матч положил конец расколу в шахматах, где начиная с 1993 года определялись два чемпиона — по версии ФИДЕ и по версии ПША (по «классическим шахматам»).
В матче Непомнящий – Лижэнь только две из семи партий завершились вничью. А всего запланировано 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
- 18 апреля 2023
-
17:00
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:18
-
15:59
-
15:16
-
14:28
-
13:53
-
13:27
-
12:54
-
12:24
-
12:07
-
12:00
-
11:38
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:05
-
09:00
-
00:14
-
00:00
- 17 апреля 2023
-
23:00
-
22:29
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:44
-
20:47
-
20:34
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:57