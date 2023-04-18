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Двое уроженцев Дагестана уступили в своих финальных поединках на ЧЕ по вольной борьбе

Двое уроженцев Дагестана уступили в своих финальных поединках на ЧЕ по вольной борьбе
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Завершились сегодняшние финальные поединки чемпионата Европы по борьбе, который проходит с 17 по 23 апреля в Загребе (Хорватия).

Уроженцы Дагестана Рамазан Рамазанов и Магомедхан Магомедов, выступающие в весовой категории до 70 и 97 килограммов соответственно, уступили в своих поединках по вольной борьбе. Выступающий за Болгарию Рамазанов проиграл азербайджанцу Гаджи Алиеву, а представляющий тот же Азербайджан Магомедов не смог повторить прошлогодний успех и уступил Гиви Матчарашвили из Грузии.

Чемпионат Европы. Загреб (Хорватия). Вольная борьба. Финалы

57 кг. Алиаббас Рзазаде (Азербайджан) – Сулейман Атлы (Турция) — 12:2.

70 кг. Гаджи Алиев (Азербайджан) – Рамазан Рамазанов (Болгария) — 10:3.

97 кг. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)– Гиви Матчарашвили (Грузия) — 3:4.

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