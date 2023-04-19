Полстяная: мне выставили условие — отказаться от российского гражданства ради Олимпиады
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Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, рассказала об отстранении от национальной команды за решение сохранить российское гражданство.
«Я пережила всю эту ситуацию, развернувшуюся в 2022-м, и поняла, что сделала правильный выбор, потому что я сейчас дома, с семьёй, в своей стране.
Моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне в Латвии выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя карьера теряла смысл», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Напомним, уроженка Москвы Полстяная представляла Латвию на международной арене с 2018 года.
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