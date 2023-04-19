Полстяная: мне выставили условие — отказаться от российского гражданства ради Олимпиады

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, рассказала об отстранении от национальной команды за решение сохранить российское гражданство.

«Я пережила всю эту ситуацию, развернувшуюся в 2022-м, и поняла, что сделала правильный выбор, потому что я сейчас дома, с семьёй, в своей стране.

Моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне в Латвии выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя карьера теряла смысл», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Напомним, уроженка Москвы Полстяная представляла Латвию на международной арене с 2018 года.