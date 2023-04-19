Пловец Степанов прокомментировал лучший результат сезона в мире на 800 м вольным стилем

Российский пловец Александр Степанов прокомментировал свой результат на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.

Напомним, пловец преодолел дистанцию за 7 минут 42,47 секунды. Этот результат стал новым рекордом России, а также лучшим результатом сезона в мире.

«Изначально не знал, что показал лучший результат сезона, сказали об этом уже после заплыва. Прикольно. Настраивал себя на 7.40, но 7.42 тоже неплохо. Это рекорд России, о котором я мечтал год. И вот я его побил, так что доволен», — приводит слова Степанова ТАСС.

Напомним, рекорд Европы на этой дистанции принадлежит итальянскому пловцу Грегорио Пальтриньери (7.39,27), который установил его в 2019 году. Мировой рекорд был установлен в 2009 году китайцем Чжан Линем (7.32,12).