«К сожалению, такое там отношение к русским». Полстяная — об отстранении от сборной Латвии
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Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, прокомментировала своё отстранение от национальной команды.
«Мне многие писали, что, когда я на пьедестале стояла, никому мой паспорт не мешал, а теперь про него вспомнили. Это их политика. Мы видим, как Латвия сейчас себя ведёт в любых вопросах, не только тех, которые спорта касаются. К сожалению, такое там отношение к русским. Очень жалко, потому что раньше мы с большим удовольствием приезжали туда всей семьёй, часто там отдыхали. Было много русскоговорящих, всё было максимально дружелюбно и комфортно. Но сейчас всё сильно изменилось», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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