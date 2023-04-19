«К сожалению, такое там отношение к русским». Полстяная — об отстранении от сборной Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, прокомментировала своё отстранение от национальной команды.

«Мне многие писали, что, когда я на пьедестале стояла, никому мой паспорт не мешал, а теперь про него вспомнили. Это их политика. Мы видим, как Латвия сейчас себя ведёт в любых вопросах, не только тех, которые спорта касаются. К сожалению, такое там отношение к русским. Очень жалко, потому что раньше мы с большим удовольствием приезжали туда всей семьёй, часто там отдыхали. Было много русскоговорящих, всё было максимально дружелюбно и комфортно. Но сейчас всё сильно изменилось», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.