Гимнастка Полстяная рассказала, почему не отказалась от российского паспорта ради ОИ-2024

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, объяснила, почему не стала отказываться от российского паспорта ради участия в Олимпийских играх 2024 года.
«Меня так воспитали. Да, я родилась в Латвии, но выросла в России. Свой путь в спорте я начала здесь, и всё, что я показывала на международной арене, – это работа российских тренеров. Здесь живёт моя семья, здесь мои друзья.
Если бы я отказалась от российского паспорта, то это, во-первых, было бы некрасиво по отношению к тренерам, которые меня воспитали. Во-вторых, мне пришлось бы отрезать себя от семьи, а я не понимаю, как вообще можно делать выбор между семьёй и карьерой. Семья для меня намного важнее», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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