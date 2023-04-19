«Только хуже себе сделают». Гимнастка — о возможном латвийском бойкоте ОИ из-за России

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, поделилась мнением о возможном бойкоте Олимпийских игр со стороны латвийской национальной команды из-за участия российских спортсменов в соревнованиях.

«В Латвии говорят о возможном бойкоте Олимпиады? Они сделают хуже только себе, своим же спортсменам, поскольку это их страна не будет представлена на Олимпиаде. России по большому счёту будет всё равно. Понятно, что многие стараются не допустить Россию до соревнований любой ценой. Это печально», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Напомним, ранее Полстяная не стала отказываться от российского гражданства ради участия в Олимпийских играх 2024 года.