Полстяная: иногда в Латвии спрашиваешь что-то по-русски, а тебе принципиально не отвечают

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, рассказала об отношении к россиянам в Латвии.

«Если мы говорим про общение на улицах, то всё по-разному. В Латвии по-прежнему живёт много русских семей. Но я сталкивалась и с тем, что ты в магазине что-то спрашиваешь на русском, а тебя явно понимают, но принципиально не отвечают – говори по-латышски или по-английски.

Знаете, у меня двоякие ощущения. С одной стороны, у нас там дом, знакомые места, да и, опять же, страна и люди – это разные вещи. Но, с другой стороны, мне тяжело там находиться. Психологически сложно. Думаю, я буду туда приезжать, но с некоторыми людьми там я прекратила общение», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.