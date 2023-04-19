Полстяная: иногда в Латвии спрашиваешь что-то по-русски, а тебе принципиально не отвечают

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, рассказала об отношении к россиянам в Латвии.
«Если мы говорим про общение на улицах, то всё по-разному. В Латвии по-прежнему живёт много русских семей. Но я сталкивалась и с тем, что ты в магазине что-то спрашиваешь на русском, а тебя явно понимают, но принципиально не отвечают – говори по-латышски или по-английски.
Знаете, у меня двоякие ощущения. С одной стороны, у нас там дом, знакомые места, да и, опять же, страна и люди – это разные вещи. Но, с другой стороны, мне тяжело там находиться. Психологически сложно. Думаю, я буду туда приезжать, но с некоторыми людьми там я прекратила общение», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
- 19 апреля 2023
-
15:45
-
15:20
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:25
-
12:08
-
12:05
-
11:15
-
10:00
- 18 апреля 2023
-
22:37
-
21:48
-
21:36
-
21:27
-
19:50
-
18:47
-
17:43
-
17:00
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:18
-
15:59
-
15:16
-
14:28
-
13:53
-
13:27
-
12:54