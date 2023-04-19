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Гимнастка Полстяная: сложно представить, что российских спортсменов пустят на Олимпиаду

Гимнастка Полстяная: сложно представить, что российских спортсменов пустят на Олимпиаду
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Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, высказалась о возможном допуске российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Очень хотелось бы, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на Олимпиаде в Париже, но, судя по тому, как развиваются события, сложно представить, что их допустят. Но надо сказать, что, когда я выступала в 2022 году и уже не было России и Беларуси, это было не то. Понятно, что многие были рады поделить медали между собой. Но всё равно, когда нет лидеров, что-то уже не так. Поэтому хотелось бы, чтобы вернулись», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

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