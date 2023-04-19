Полстяная: призовые в художественной гимнастике — это не какие-то космические деньги
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Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, высказалась о призовых в своём виде спорта.
«Что касается призовых, то в нашем виде спорта они есть на Гран-при и этапах Кубка мира. Но я не скажу, что это какие-то космические деньги. Грубо говоря, это примерно один купальник профессионального уровня», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Напомним, ранее Полстяная не стала отказываться от российского гражданства ради выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). 20-летняя спортсменка была отстранена от работы в национальной команде Латвии, которую представляла на международной арене с 2018 года.
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