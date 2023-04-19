Английский снукерист Кайрен Уилсон установил историческое достижение на чемпионате мира

Английский снукерист Кайрен Уилсон одержал победу в матче первого раунда чемпионата мира с валлийцем Райаном Дэем и установил историческое достижение.

Уилсон оформил максимум — максимально возможную непрерывную серию из забитых шаров одним игроком. Для англичанина этот брейк стал четвёртым в карьере. Уилсон стал 13-м игроком, набравшим 147 очков, с тех пор как чемпионат мира стал проходить в шеффилдском театре «Крусибл».

Снукеристы, оформлявшие 147-очковый брейк на ЧМ в «Крусибле»

Клифф Торбурн – 1983

Джимми Уайт – 1992

Стивен Хендри – 1995

Ронни О’Салливан – 1997

Ронни О’Салливан – 2003

Марк Уильямс – 2005

Ронни О’Салливан – 2008

Али Картер – 2008

Стивен Хендри – 2009

Стивен Хендри – 2012

Джон Хиггинс – 2020

Нил Робертсон – 2022

Кайрен Уилсон – 2023

Если никто на текущем чемпионате мира не повторит достижение Уилсона, он станет обладателем специального приза.