Английский снукерист Кайрен Уилсон установил историческое достижение на чемпионате мира

Английский снукерист Кайрен Уилсон одержал победу в матче первого раунда чемпионата мира с валлийцем Райаном Дэем и установил историческое достижение.
Уилсон оформил максимум — максимально возможную непрерывную серию из забитых шаров одним игроком. Для англичанина этот брейк стал четвёртым в карьере. Уилсон стал 13-м игроком, набравшим 147 очков, с тех пор как чемпионат мира стал проходить в шеффилдском театре «Крусибл».
Снукеристы, оформлявшие 147-очковый брейк на ЧМ в «Крусибле»
Клифф Торбурн – 1983
Джимми Уайт – 1992
Стивен Хендри – 1995
Ронни О’Салливан – 1997
Ронни О’Салливан – 2003
Марк Уильямс – 2005
Ронни О’Салливан – 2008
Али Картер – 2008
Стивен Хендри – 2009
Стивен Хендри – 2012
Джон Хиггинс – 2020
Нил Робертсон – 2022
Кайрен Уилсон – 2023
Если никто на текущем чемпионате мира не повторит достижение Уилсона, он станет обладателем специального приза.
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