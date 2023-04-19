Полстяная объяснила, чем российская художественная гимнастика отличается от латвийской

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, рассказала о разнице между российской и латвийской художественной гимнастикой.

«Отличий было довольно много. Не в обиду латвийским тренерам и гимнасткам, конечно. Первое – это количество часов, проведённых в зале. У нас нормально тренироваться по восемь часов и даже больше. А там даже девочки сборной максимум проводят в зале по четыре-пять часов. Для них пропустить школу ради тренировки – это табу. Сначала учёба, потом тренировки. У нас же девочки, которые даже на чемпионат Москвы готовятся, могут по две недели сидеть в зале, а школа – по остаточному принципу. Для нас это нормально.

Отличается и сам процесс тренировки. У нас всё жёстче, требовательнее. Если у тебя лишний вес, тебе так и скажут: «Тебе надо худеть». Там же всё очень тактично, выбирают слова, чтобы не обидеть. Это, как мне кажется, в целом европейский подход. Сначала мне это было очень непривычно. Но в этом есть и плюсы: меньше кричат на детей, никаких оскорблений в зале», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.